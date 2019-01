CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY POGBA PIRLO / La Juventus sembra davvero a un passo da Aaron Ramsey. I bianconeri sognano di rinforzare ulteriormente la propria rosa con un giocatore di qualità assoluta come il centrocampista dell'Arsenal. Nel caso, i campioni d'Italia si confermerebbero autentici maestri negli acquisti di giocatori a parametro zero. Una tradizione lunga e di successo, iniziata nel 2011, all'alba della stagione del primo scudetto dell'era Conte, con l'approdo, tra gli altri, di Andrea Pirlo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista era stato dato per finito dal, sarà invece uno dei protagonisti assoluti di quattro scudetti bianconeri. Dodici mesi dopo, viene scovato, al, un 19enne di belle speranze. Si chiama Paule avrà un impatto altrettanto devastante. Farà la sua parte, l'anno successivo, anche Fernando, prelevato gratuitamente dall'. La serie prosegue con l'acquisto, nell'estate 2014, di Kingsleyprelevato a 18 anni dal, ma che nonostante le grandissime doti lasciate intravedere viene ceduto poi l'anno successivo al. Non è finita qui: la lista si allunga di anno in anno, con Samie, qualche mese fa, Emre