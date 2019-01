GLOBE SOCCER AWARDS DESCHAMPS JUVENTUS FRANCIA / Premio di miglior allenatore per il campione del Mondo Didier Deschamps ai Globe Soccer Awards di Dubai. Il ct della Francia, a 'Sky Sport', racconta le sue sensazioni: "Dopo la vittoria del Mondiale, ricevo parecchi premi, non so perché (ride, ndr). Devo ringraziare i giocatori, senza di loro non sono niente. Vincere un Mondiale 20 anni dopo è stato importante per tutta la Francia, abbiamo regalato una gioia ai giovanissimi che ancora non c'erano nel '98. Vincere da giocatore e da allenatore è diverso. E' stato più bello da giocatore, la soddisfazione rimane da allenatore anche se la prospettiva cambia. Cosa viene dopo? C'è sempre qualcosa da vincere. Ho 50 anni e la stessa forza e determinazione di sempre. Non mi sono interrogato sul futuro.

Mi trovo benissimo da Ct della Francia, abbiamo tanto ancora da fare, anche se non c'è niente al di sopra di un Mondiale. Ora testa agli Europei. Cosa consiglio all'per risalire? Ci vogliono tante cose. Bisogna lavorare molto con i giovani perché loro sono il futuro, da esterno non posso dire esattamente cosa non vada. Ma in Francia a 17 anni giocano già in massima serie, anche se inil livello è diverso.sta facendo bene, ha bisogno di tempo anche se da Ct ne avrà poco. L'Italia è una grande del calcio internazionale, questo sport ha bisogno di voi. Ritorno alla? Se dico non si sa mai, domani si scatena subito il finimondo. Dopo la promozione in Serie A, presi la decisione di andar via, sul momento mi sembrava quella giusta ma è stato un errore di cui mi sono pentito. Ora la squadra è una delle candidate alla Champions".