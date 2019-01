GLOBE SOCCER AWARDS / Sono stati consegnati quest'oggi a Dubai i Globe Soccer Awards: trionfo per Ronaldo che conquista il premio come miglior calciatore dell'anno e per il miglior gol del 2018, la rovesciata contro la Juventus. Premiati anche Paratici (miglior direttore sportivo) e Capello (premio alla carriera).

L'vince il premio di miglior squadra, mentre ava il riconoscimento come miglior allenatore.

Ecco tutti i premi assegnati per l'anno 2018:

Miglior calciatore: Ronaldo

Miglior allenatore: Deschamps

Miglior gol: Ronaldo (rovesciata in Juventus-Real Madrid)

Migliore squadra: Atletico Madrid

Miglior procuratore: Jorge Mendes

Miglior direttore sportivo: Fabio Paratici

Miglior portiere: Alisson

Premio alla carriera per allenatori: Fabio Capello

Premio alla carriera per calciatori: Boban

Premio alla carriera: Matuidi (ancora in attività)

