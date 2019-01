JUVENTUS RONALDO ROVESCIATA / Quella rovesciata e il conseguente applauso dell'Allianz Stadium sono stato forse il primo passo di Ronaldo verso la Juventus: il meraviglioso gol di Cristiano Ronaldo contro la Juventus è stato premiato oggi al Globe Socccer Awards come la rete più bella del 2018.

Il portoghese ha raccontato di non essere contento: "Ho iniziato bene il 2019 con questo fantastico premio e con quel gol bellissimo che purtroppo ho segnato contro la mia squadra attuale, quindi non sono totalmente felice. Però ringrazio i tifosi, perché senza di loro il calcio non sarebbe nulla".

Ronaldo ha poi parlato dei suoi obiettivi per il 2019: "Continuare a fare gol, tutti sanno quanto è difficile segnare. Ho segnato quasi 700 gol nella mia carriera e credo che questo sia il più bello che ho realizzato".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui