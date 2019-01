CALCIOMERCATO EMERY RAMSEY JUVENTUS / Il futuro di Aaron Ramsey sembra sempre più a tinte bianconere. Il centrocampista gallese avrebbe trovato l'accordo con la Juventus e l'affare dovrebbe solo essere ufficializzato.

In merito alla situazione legata a Ramsey, ha però voluto parlare Unai, manager dell'

Il tecnico spagnolo ha parlato così in conferenza stampa del futuro del giocatore: "Ramsey? A giugno può andare dove vuole. Ora resterà qui e lo voglio concentrato per questa seconda parte di stagione. La Juventus? Non lo so. So solo che voglio che scenda in campo come in queste ultime gare, concentrato e sempre a disposizione. Voglio questo da lui. A giugno poi si vedrà".

