CALCIOMERCATO NAPOLI PAVARD / Il Barcellona sulla strada del Napoli: le ultime notizie sul calciomercato, CLICCA QUI! I blaugrana hanno messo gli occhi su Benjamin Pavard, 22enne difensore francese dello Stoccarda, da tempo nel mirino del club partenopeo.

Come riferisce 'Sky Sport', la società catalana ha fatto irruzione sul calciatore che piace anche al: l'intenzione delè sbaragliare la concorrenza, anticipando l'accordo con calciatore e società tedesca. Proprio per questo ci sarebbero già stati contatti tra i dirigenti della società spagnola e gli agenti di Pavard per gettare le basi in vista del mercato estivo. Per Pavard a giugno scatterà una clausola da 35 milioni di euro per prelevarlo dallo Stoccarda: il club tedesco non ha intenzione di cedere il calciatore già a gennaio se non a fronte di un'offerta di almeno 45 milioni.