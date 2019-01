CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN / Christian Eriksen lontano dagli Spurs: il manager del Tottenham, Mauricio Pochettino, in conferenza stsampa è tornato a parlare del futuro del talentuoso centrocampista danese, non escludendo affatto un suo addio. Tutti i colpi del mercato di gennaio: CLICCA QUI! Tante le squadre potenzialmente interessate al 26enne: su Eriksen ci sono, oltre al Real Madrid, anche Juventus e Inter.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Pochettino ai giornalisti parla così del calciatore in scadenza di contratto nel 2020: "Sarebbe fantastico se Christian Eriksen si impegnasse a lungo nel club, altrimenti è suo diritto fare ciò che vuole. Nessuna notizia è una buona notizia, chi lo sa? Non sono una persona che soffre troppo in questo tipo di situazioni, perché il calcio è dinamico. Ci sono interessi che noi manager a volte non siamo in grado di gestire. Dipende da tante cose e dalle parti in causa. Naturalmente Christian Eriksen è molto importante per noi e mi piacerebbe avere ancora questo tipo di giocatore con noi, ma è una trattativa che coinvolge parti diverse, con interessi diversi".