CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TRAORE / Traore è certamente tra le sorprese di questa stagione in Serie A. Il centrocampista dell'Empoli classe 2000 ha incantato tutti finendo nel mirino dei grandi club italiani, Juventus e Inter, ma non solo.

A confermarlo è il numero uno del club toscano, Fabrizio: "Traorè? È oggetto di mercato di squadre importanti - afferma a 'Radio Sportiva' - anche straniere che giocano in Champions, ma ne parliamo a giugno. Ora non vogliamo distrarre il ragazzo"

CALCIOMERCATO - "Non cediamo nessun big a gennaio e pensiamo a qualche operazione per completare la rosa. Uscite possibili solo in caso di problemi, che non ci sono perché il gruppo è coinvolto nell'obiettivo salvezza"

