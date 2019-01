CALCIOMERCATO NAPOLI KONATE / Protagonista in Germania con la maglia del Lipsia, Ibrahima Konate è l'ennesimo giovane talento del calcio francese. Difensore centrale possente, classe 1999, è già finito nel mirino di molti club europei.

Tra questi c'è anche il, come ha rivelato a 'Radio Kiss Kiss' l'agente del giocatore stesso, Bruno

"E' un buon giocatore, a Lipsia sta facendo molto bene e sta avendo parecchio spazio" ha affermato il procuratore, che ha poi parlato dell'apprezzamento del Napoli. "Agli azzurri piace, ma costerebbe un po'. In più Ancelotti ha una rosa molto ampia e tanti giocatori talentuosi non hanno molti minuti a disposizione. Il Napoli sarebbe una grande esperienza, ma per un calciatore, per di più così giovane, è fondamentale soprattutto giocare".

