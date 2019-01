CALCIOMERCATO ROMA UFFICIALE SADIQ / Finisce dopo sei mesi e poco più di un centinaio di minuti giocati nelle varie competizioni l'esperienza di Sadiq Umar con la maglia dei Rangers.

L'attaccante nigeriano è ufficialmente tornato alladopo il prestito in Scozia. I giallorossi hanno depositato il contratto dell'attaccante in Lega, ma per il giocatore è possibile un nuovo prestito, magari in serie cadetta.