CALCIOMERCATO MILAN GABBIADINI / Gabbiadini-Southampton, stavolta è davvero finita. Il tecnico dei 'Saints', Ralph Hasenuttl, lo ha di fatto scaricato in conferenza stampa annunciano la sua partenza: "La rosa che ho a disposizione è troppo numerosa, perciò dobbiamo mandar via dei calciatori.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A lui sono interessati molti club, quindi il suo trasferimento potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Per il mio calcio ho bisogno di maggiore velocità e più qualità nella corsa". Gabbiadini piace alma, come anticipato da Calciomercato.it lo scorso 27 dicembre, per il suo cartellino al momento è in pole il Betis