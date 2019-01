CALCIOMERCATO MILAN GENOA BERTOLACCI / Il Genoa non molla la pista Andrea Bertolacci. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Milan e il club rossonero non gli offrirà il prolungamento, anzi cercherà di cederlo nella sessione di gennaio per non perderlo a costo zero.

La società ligure cerca rinforzi a centrocampo e il centrocampista romano è uno dei nomi sul taccuino insieme a

Come riporta il 'Secolo XIX', il bosniaco dell'Empoli costa, al momento, troppo: 10 milioni di euro. Ecco che allora Bertolacci sarebbe decisamente un colpo più accessibile. Il problema è però l'elevato ingaggio percepito dal giocatore al Milan. C'è infatti distanza tra domanda e offerta e l'intesa sull'ingaggio al momento non è ancora stata raggiunta.

