CALCIOMERCATO SERIE A CESSIONI / Parte oggi ufficialmente la sessione invernale di calciomercato: un appuntamento a cui i club di Serie A e i calciatori che vi giocano guardano con estremo interesse. I primi per trovare i rinforzi utili ad affrontare al meglio la seconda parte di stagione, i secondi per cercare quello spazio fin qui non trovato. Ci sono i sogni di grandi acquisti: la Juventus è ormai ad un passo dall'arrivo di Ramsey a parametro zero la prossima estate con l'intesa con il calciatore già raggiunta e l'ufficialità in arrivo. Ma anche le possibili cessioni. La sessione invernale del 2019 non fa eccezione e anche nei grandi club c'è chi ha la valigia in mano per cambiare squadra e anche campionato: le ultime sul calciomercato, CLICCA QUI!

La Roma, ad esempio, si preparare a cedere Karsdorp: il difensore olandese dopo un anno e mezzo costellato da problemi fisici è pronto a far ritorno al Feyenoord per ritrovare condizione fisica e minutaggio.

Pochi i minuti fin qui collezionati anche da Moisecon la maglia della: il baby talento bianconero è chiuso in una rosa formata da campioni e il suo futuro immediato potrebbe essere lontano da Torino. Per lui si è parlato dell'interessamente del Marsiglia (lo ha cercato anche in estate) ma anche di club inglesi come il Leeds e dell'

Da Torino a Milano dove sponda Inter c'è Miranda che freme: il brasiliano è la terza scelta di Spalletti dietro la coppia titolare de Vrij-Skriniar e vorrebbe andare via alla ricerca di più spazio. Il Flamengo - che però ha preso Rodrigo Caio - ma anche club europei hanno mostrato il loro interesse per l'ex Atletico Madrid che il tecnico toscano vorrebbe trattenere almeno fino a giugno. Sul versante Milan, invece, Borini è corteggiato dalla Cina: c'è lo Shenzhen in pressing e un'offerta intorno ai dieci milioni di euro potrebbe far andare in porto l'affare. Infine, sul fronte Napoli da tenere d'occhio la situazione Diawara che gli azzurri vorrebbero cedere solo a titolo definitivo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui