CALCIOMERCATO MILAN JARDIM / Niente Milan per Leonardo Jardim. Inserito nella lista dei papabili successori di Gattuso, secondo 'Sky Sport' l'ex tecnico del Monaco è vicino al trasferimento in Cina.

Nello specifico al dove milita l'obiettivo rossonero Carrasco . Jardim ha già allenato per una stagione il belga nel Principato, quindi chissà che il suo arrivo non possa far cambiare idea al calciatore, a quanto pare ora deciso a tornare in Europa.