CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA / Ora è ufficiale: la notizia era nota da settimane ma con l'inizio del calciomercato è arrivata la formalizzazione. Lucas Tolentino Coelho de Lima, conosciuto come Paqueta, è un nuovo calciatore del Milan. I rossoneri lo hanno prelevato dal Flamengo a titolo definitivo come si legge sul sito della Lega A.

Il club italiano ha acquistato il 21enne brasiliano per una cifra di circa 35 milioni più bonus che si aggirano intorno ai 10 milioni di euro. Un cifra importante che Leonardo ha deciso di investire per un talento che deve ora fare la conoscenza con il calcio italiano e confermare anche in Europa le qualità messe in mostra nel campionato brasiliano.

