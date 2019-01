Calciomercato Napoli, nodo Tonelli: può tornare

CALCIOMERCATO NAPOLI TONELLI SAMPDORIA / Potrebbe essere arrivata al capolinea l'avventura di Tonelli alla Sampdoria. Il difensore, arrivato in estate in prestito, potrebbe far ritorno a Napoli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La situazione risulta alquanto complicata: il riscatto obbligatorio del giocatore ascatta a quota 19 presenze (ne mancano dunque 7). Il prezzo però - come riporta Il Secolo XIX - è ritenuto alto e non è escluso che Tonelli ritorni sotto il Vesuvio per non rischiare di restare in panchina per tutto il girone di ritorno. Toccherebbe poi ad Ancelotti decidere il da farsi.