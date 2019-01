FIORENTINA MURIEL / Muriel è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante sbarca in viola dal Siviglia con la formula del prestito più diritto di riscatto. La società dei Della Valle ha vinto la concorrenza del Milan: "Avevo già parlato molto tempo fa con il direttore Corvino e la società.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

dando la mia parola che alla fine ho mantenuto - le prime parole del colombiano da neo calciatore 'gigliato' - Sono molto contento. Semi ha spinto a venire qui? Juan mi ha scritto 'vai che lì starai bene'... - ha risposto Muriel, che ha scelto il numero 29 - Quando si arriva a stagione in corso i numeri sono pochi, Ho preso il 29 erché c'è dentro il 9 che è un numero da bomber. Arrivo in un momento delicato per me visto che quest'anno ho giocato poco, ma sono super motivato e in grandissima forma poiché in questi mesi mi sono allenato alla grande".