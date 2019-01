CALCIOMERCATO FIORENTINA MURIEL / Luis Muriel è un nuovo calciatore della Fiorentina: l'annuncio ufficiale è stato dato dal club viola il 1 gennaio, poi l'arrivo in città del colombiano e il superamento delle visite mediche. Muriel arriva in Toscana dal Siviglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. La società gigliata ha battuto la concorrenza del Milan che pure si era interessata al calciatore.

Sul profilo twitter della Fiorentina la prima foto dell'excon la maglia viola: "Benveniudo Luis Muriel", il testo del cinguettio arrivato poco fa. CLICCA QUI per le ultime notizie di calciomercaato.

Muriel in Italia ha vestito anche la maglia del Lecce: in totale sono 165 le presenze con 43 reti all'attivo. In carriera ha anche indossato in 22 occasione la maglia della Nazionale colombiana.

