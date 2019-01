Calciomercato Juventus, nuovo 'sfogo' social di Benatia

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA / Non è un gran momento per Medhi Benatia che scalpita e alla Juventus non trova lo spazio che vorrebbe.

Da tempo si parla di un possibile addio, magari già a gennaio nonostante le dichiarazioni del tecnico Massimiliano, e pubblicamente non ha mai nascosto il suo malumore.

Tant'è che su Instagram, dalle sue Stories, un nuovo video del difensore marocchino alimenta le voci sulla sua possibile partenza. In un ristorante, il giocatore si rende protagonista di un siparietto con un cameriere che, al tavolo con Benatia, gli dice: "Fai un gol e lo dedichi a me". Benatia sorride e replica: "Magari, per segnare devo giocare". Un'altra frecciata anche nei confronti dell'allenatore Allegri. E intanto da oggi parte il calciomercato...

