JUVENTUS PARATICI CONTE ALLEGRI BUFFON / Parata di campioni e grandi nomi del calcio mondiale a Dubai per il XII Globe Soccer Awards che ha visto la partecipazione anche di tanta Juventus. Oltre a Cristiano Ronaldo, che riceverà ben tre premi, sul palco di Dubai sale anche il Ds Fabio Paratici che ha parlato di diversi temi caldi del mondo bianconero. A partire, ovviamente, dall'affare che ha portato CR7 a Torino: "Ronaldo è Ronaldo, c'è poco da dire. Siamo molto felici e non soltanto per quello che ha portato dal punto di vista tecnico. Lavora duramente tutti i giorni ed è un esempio. Si è trattato di un trasferimento storico, bisogna ringraziare il presidente e il Real Madrid perché non era facile cedere un giocatore così. Il primo contatto c'è stato durante i quarti di finale della Champions League, Jorge Mendes mi disse che Cristiano voleva giocare per la Juve. Io pensavo fosse una barzelletta, poi si parlò di Cancelo e lui tornò su Ronaldo.

In quel momento capii che si poteva provare".

Quindi Paratici prosegue: "Negli ultimi otto anni abbiamo avuto due dei migliori allenatori del mondo, ovvero Conte e Allegri. Sono diversi: Conte più caratteriale ed organizzatore, il tecnico perfetto per quel momento con la sua 'juventinità'. Con lui e Agnelli c'è stata la rinascita del club, ci hanno dato un grande aiuto. Allegri ha trovato una situazione già in divenire, veniva da un grande club come il Milan e ci ha trasmesso questo tipo di mentalità. È forse meno organizzatore, ma più tecnico e aperto alle diverse situazioni di gioco. Da loro ho imparato tante cose e devo ringraziarli.



Infine il retroscena sull'addio di Buffon: "Quando si perde una bandiera come Gigi bisogna prepararsi e non è facile. Lui è anche un mio amico, da cui ho imparato tanto sul calcio e sulla Juventus. Ci siamo preparati, lui aveva deciso in un primo momento di concludere la carriera e quando siamo arrivati alla fine del campionato abbiamo confermato Szczesny. Poi lui ha avuto una proposta dal Psg, lo ha detto al presidente e a quel punto si è deciso di lasciarlo andare".

