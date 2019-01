CALCIOMERCATO CAGLIARI BARELLA INTER NAPOLI CHELSEA JUVENTUS - Nicolò Barella è uno dei centrocampisti più interessanti del panorama internazionale.

Il presidente del, se lo coccola viste le tante squadre che sono pronte a sfidarsi sul calciomercato per accaparrarselo:su tutte, ma anchemonitorano la situazione. Il 21enne centrocampista, però, preferisce pensare al calcio giocato: "Le voci sono uno stimolo - le sue parole a 'La Nuova Sardegna - Non ho mai dato troppo peso sia ai complimemti che alla critiche. Non sono impermeabile, però so che in questo mondo nessuno ti regala nulla, devi conquistarti tutto. Se ci sono società interessate a me, vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro".