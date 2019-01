CALCIOMERCATO INTER MILAN PELLEGRINI ROMA / Il calciomercato invernale è alle primissime battute ma in casa Inter si guarda già con decisione alla prossima estate, quando verrà rinforzata sensibilmente la rosa. Il reparto maggiormente attenzionato è come sempre il centrocampo, con il sogno Luka Modric più vivo che mai nella mente dei tifosi nerazzurri. Il nome del pallone d'oro croato non è però l'unico sul taccuino della dirigenza meneghina che lavora sottotraccia anche ad alcune piste alternative.

Stando a quanto riportato da 'La Repubblica', in particolaer, i nerazzurri avrebbero gli occhi puntati anche sudellaper restare sempre aggiornato sul mercato.

Il centrocampista classe 1996 di proprietà dei giallorossi potrebbe infatti approdare a Milano con costi di ingaggio decisamente più contenuti rispetto a Modric, ma l'Inter dovrà in quel caso fronteggiare la concorrenza di Juventus e Milan. Il prezzo per Pellegrini è infatti già fissato: dopo il 30 giugno basterebbe versare la cifra prevista dalla clausola di rescissione, ossia 30 milioni pagabili in due anni e valida solo a luglio. Si prospetta quindi un infuocato derby di mercato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui