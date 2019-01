ATLETICO JUVENTUS DIEGO COSTA / Diego Costa corre verso il recupero. L'obiettivo dell'attaccante dell'Atletico Madrid è quello di tornare disponibile entro il 20 febbraio, in tempo per la sfida d'andata degli ottavi di Champions League contro la Juventus.

Operato lo scorso 5 dicembre al piede sinistro, il centravanti con passaporto spagnolo è tornato a Madrid dal Brasile per continuare la fase riabilitativa e accorciare i tempi sul recupero. Simeone spera di riaverlo a disposizione per la sfida con la Juventus o già addirittura qualche giorno prima per il derby contro il