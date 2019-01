DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL - Il Manchester City ospita il Liverpool nel match clou che chiude la 21esima giornata della Premier League inglese. Da un lato i 'Citizens' di Guardiola hanno bisogno di un successo per riprendersi il secondo posto in classifica e riportarsi a 4 lunghezze dalla vetta. Dall'altra i 'Reds' di Klopp vogliono mantenere l'imbattibilità e sognano il colpaccio che li manderebbero in fuga.

Calciomercato.it vi offre il match dell'Etihad Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Manchester City (4-3-3): Ederson; Danilo, Kompany, Stones, Laporte; Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva; Sterling, Aguero, Sané. All. Guardiola

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

CLASSIFICA: Liverpool punti 54, Manchester City 50, Tottenham 48, Chelsea 44, Arsenal 41, Manchester United 38, Leicester 31, Watford 29, Wolverhampton 29, West Ham 28, Everton 27, Bournemouth 27, Brighton 26, Crystal Palace 22, Newcastle 18, Cardiff 18, Burnley 18, Southampton 16, Fulham 14, Huddersfield 10.

*Una partita in meno

