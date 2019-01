CALCIOMERCATO NAPOLI DIAWARA MILAN FIORENTINA PREMIER LEAGUE - La situazione relativa a Amadou Diawara continua ad agitare il mercato del Napoli. La sessione invernale ha appena aperto i battenti, ma da giorni si parla della possibile partenza del 21enne centrocampista in questo mese. L'ex Bologna è accostato con insistenza a Milan e Fiorentina, così come a diversi club inglesi, Wolverhampton di Nuno Espirito Santo su tutti. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti di mercato. Il mediano fatica a trovare spazio nell'undici dell'allenatore Carlo Ancelotti: dieci le presenze in campionato, per un totale di 483 minuti, mentre in Champions League non è mai sceso in campo.

Calciomercato Napoli, Diawara in partenza: la situazione

Una situazione che potrebbe portare anche all'addio e le voci di calciomercato impazzano.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Napoli potrebbe cedere Diawara solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, in entrambi i casi a cifre importanti. Due soluzioni che, di fatto, tagliano fuori il Milan dalla corsa al guineiano, visti i paletti imposti ai rossoneri dall'Uefa per il Financial Fair Play. Anche per quanto riguarda la Fiorentina, potrebbe essere difficile accontentare le richieste della società di Aurelio De Laurentiis. Discorso diverso per i club inglesi che hanno disponibilità economiche diverse per il mercato di gennaio. Al momento, in ogni caso, non ci sono notizie rilevanti sul futuro di Diawara e molto dipenderà, come sempre, anche dalla volontà del giocatore, insieme a quella del club proprietario del cartellino. Vi terremo aggiornati.

