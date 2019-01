Calciomercato Inter, blitz per Modric ad una condizione: c'è già la proposta

CALCIOMERCATO INTER MODRIC / Linea verde con giovani talenti pronti ad esplodere e dal futuro assicurato, ma che andranno necessariamente affiancati a campioni in grado di far fare da subito il salto di qualità decisivo alla squadra. Il piano dell'Inter è chiaro, orientato a costruire una formazione in grado di lottare per il vertice da subito e per gli anni a venire.

Così, mentre si valutano i talenti italiani ed esteri con cui costruire l'Inter di domani, non svanisce dalla mente dei dirigenti interisti il grande sogno Luka

La conferma è arrivata dallo stesso Ds nerazzurro Piero Ausilio e oggi 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul croato fresco Pallone d'Oro che non ha accettato l'offerta di rinnovo proposta dal RealMadrid. Il fuoriclasse di Zara, si legge, non è convinto di restare e l'idea di raggiungere i connazionali Perisic, Brozovic e Vrsaljko lo intriga. L'Inter, invece, è pronta ad entrare in scena qualora Modric non dovesse definitivamente rinnovare il contratto in scadenza nel 2020 e qualora si dovesse liberare a zero sarebbe già pronta una proposta molto ricca già formulata in estate che prevederebbe un ingaggio top per due anni e poi il passaggio in Cina al Jiangsu.

