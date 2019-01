CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO MILINKOVIC-SAVIC / Il calciomercato è cominciato ufficialmente solo da poche ore ma il Milan il suo primo colpo lo ha messo a segno più di due mesi fa. I rossoneri con Leonardo si sono mossi con grande anticipo mettendo le mani su Paqueta. Il talento brasiliano è costato circa 35 milioni di euro ed è stato strappato ad un'importante concorrenza rappresentata da Real Madrid e Psg. L'ex Flamengo però non sarà l'unico affare del Milan in questa sessione di calciomercato: Leonardo e Maldini sono pronti a regalare a Gattuso, confermato pienamente dopo un vertice tenutosi nel post Milan-Spal, almeno altri due giocatori. I profili sembrano ben delineati, il club vuole portare a Milanello un centrocampista e un attaccante esterno, capace di giocare anche come seconda punta. Per restare aggiornato sui rossoneri e non solo CLICCA QUI. Saranno parecchie anche le cessioni, che in parte dovranno finanziare un mercato che il Milan non potrà sbagliare se vuole centrare il quarto posto, che vale la Champions, oggi distante solo una lunghezza. Tra sogni e realtà: il prossimo calciomercato Milan è iniziato e già nei prossimi giorni capiremo quale linea seguirà.

Calciomercato Milan, da Carrasco a De Paul: cercasi attaccante

Gennaro Gattuso ha tracciato la linea guida da seguire: il Milan necessita di un attaccante, capace di giocare sia sulla sinistra come esterno che come seconda punta. Sfumato definitivamente Muriel, che oggi si legherà ufficialmente alla Fiorentina, i rossoneri guardano ad altri profili: quello che maggiormente stuzzica l'interesse dei tifosi è YannickCarrasco. L'esterno belga dopo un solo anno in Cina è desideroso di tornare a giocare nel calcio che conta. L'affare, raccontato da Calciomercato.it, potrebbe andare in porto con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 20/25 milioni di euro. C'è però da fare i conti con il contratto dell'ex Atletico Madrid, che dovrà abbassare le pretese se vorrà sposare il progetto rossonero. Carrasco-Milan prende dunque sempre più piede ma non mancano le alternative che hanno un prezzo decisamente più basso: Accantonata l'idea che portava a Gabbiadini che potrebbe finire al Betis, come raccontato da Calciomercato.it, non vanno scartate però le piste Zaza e DePaul.

Calciomercato Milan, da Milinkovic-Savic a Sensi: caccia al centrocampista

Soprattutto il primo potrebbe essere un'opportunità di mercato visto che a Torino non sta trovando lo spazio sperato. L'argentino, che percepirebbe certamente un contratto più basso di Carrasco, è un giocatore che piace da tempo. Per De Paul bisogna battere la concorrenza della Roma e dell'Inter. Una mano, infine, potrebbe arrivare ancora una volta dal Chelsea, pronto a liberarein prestito, anche se lo scambio con Higuain va scartato, ma soprattutto Batshuayi, che piace alla Roma e che non rientra più nei piani del Valencia , club dove attualmente gioca.

Il primo rinforzo in mediana per Gattuso sarà Biglia, che ha bruciato i tempi per mettersi a disposizione della squadra già in questo mese di gennaio. Oltre al recupero dell'argentino però i rossoneri dovrebbero accogliere un vero nuovo acquisto. Il sogno mai tramontato è quello di Milinkovic-Savic. Il Milan con Leonardo ci ha provato seriamente negli ultimi giorni del mercato estivo scontrandosi con il muro eretto da Lotito, ora le cose potrebbero cambiare e non è escluso che il Milan decida di fare un nuovo tentativo, a cifre più basse. Stamani Il Messaggero riporta che il club è pronto a mettere sul piatto un'offerta importante: 9 milioni di euro di prestito oneroso e obbligo di riscatto fissato a 70. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Laxalt, che piace ad Inzaghi. Un affare, con tantissimi soldi, che andrebbe a scontrarsi con la sentenza della Uefa. L'arrivo di Franck Tuil, senior portfolio manager di Elliott, e il ricorso presentato al Tas fanno, però, pensare che qualcosa bolle in pentola. Ma il Milan segue anche, in questo caso, profili più economici come quello di Sensi, che piace a Gattuso. Fabregas pare, invece, definitivamente sfumato. Non vanno scartate, poi, le piste che portano a Duncan, Baselli e Veretout.

Calciomercato Milan, tesoretto dalle cessioni: da Borini a Bertolacci

Non solo acquisti, lasceranno il Milan davvero in tanti e il primo a poterlo fare dovrebbe essere Borini, sempre più vicino allo Shenzhen. I rossoneri dovrebbero incassare circa 8 milioni di euro e risparmiare sullo stipendio. A fare le valigie dovrebbero essere anche Antonio Donnarumma e Bertolacci. Quest'ultimo è pronto a tornare al Genoa. Più difficile, invece, che vada via Montolivo, anche se le offerte non gli mancano. Altri soldi, infine, potrebbero arrivare da Laxalt. L'ex Genoa non ha convinto per nulla e il ritorno a pieno regime di Conti ma soprattutto di Strinic potrebbero metterlo alla porta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui