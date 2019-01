Calciomercato Juventus, il retroscena che complica il ritorno di Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / L'affare Aaron Ramsey ormai in dirittura d'arrivo non basta alla Juventus che in ottica estiva punta almeno un altro grande colpo in mezzo al campo e accarezza sempre il sogno di riportare a Torino il francese Paul Pogba. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Dalla Spagna, però, arriva un nuovo retroscena che complica i piani della dirigenza bianconera. A riportarlo è il 'Mundo Deportivo', che ricostruisce il tentativo estivo da parte del Barcellona di arrivare all'ex bianconero.

Secondo il quotidiano catalano, sarebbe stato l'agente Minoad attivarsi per tentare di trovare una via d'uscita per il suo assistito, presentando una richiesta economica che è stata definita 'stratosferica'. Il problema principale, però, si è presentato al momento di contattare ilproprietario del cartellino. Ed Woodward, la famiglia Glazer e tutto il board dei 'Red Devils' avrebbero risposto che Pogba sta al Manchester United come Messi al Barcellona e che avrebbero preferito privarsi di Mourinho piuttosto che cedere Pogba. E così è stato. Il rendimento che sta avendo il francese con Solskjaer in panchina, tra l'altro, non fa altro che rafforzare la convinzione dello United.