JUVENTUS FIRMINO / Fabio Paratici ha catalogato come un'idea "fantasiosa" un possibile approdo di Mbappé alla Juventus la prossima estate. Un affare assai complicato, con i bianconeri che però non si tireranno indietro nell'eventualità in cui si aprisse uno spiraglio per la stella del PSG. I campioni d'Italia, indipendentemente da Mbappé, studiano un nuovo colpo di spessore per la prossima estate. E oltre al francese, anche i 'Blancos' Asensio e Isco stuzzicano la fantasia della Juve se dovessero lasciare il Real Madrid. Grazie ai rapporti consolidati con Jorge Mendes resta viva pure l'ipotesi James Rodriguez, da tempi non sospetti sul taccuino di Paratici e Nedved.

Un'altra idea potrebbe portare inoltre a Liverpool, dove un profilo come Roberto Firmino sicuramente si incastrerebbe alla perfezione nelle alchimie di Massimiliano Allegri. Prototipo del centravanti moderno, 'Bobby' - come viene soprannominato dai tifosi della 'Kop' - sa adattarsi a tutti i ruoli del tridente senza disdegnare l'assist e la giocata per il compagno. Una duttilità che farebbe molto comodo ad Allegri in caso di partenze eccellenti nel reparto offensivo, anche se non sarà impresa facile straparlo ai 'Reds' e al mentore Klopp. La valutazione di Firmino si aggira intorno agli 80 milioni di euro, con l'ex Hoffenheim legato attualmente fino al 2023 al Liverpool. Nella stagione in corso il 27enne attaccante ha messo finora a referto 9 reti complessive tra Premier e Champions League.

