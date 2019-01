Calciomercato Lazio, Tare studia il colpo dall'Atalanta

CALCIOMERCATO LAZIO TARE CASTAGNE / Un vecchio pallino di Igli Tare può essere l'occasione giusta per il mercato della Lazio a gennaio.

In attesa delle uscite necessarie per poi operare in entrata, il Ds biancoceleste ha riacceso il suo interesse per Timothy, laterale belga di proprietà dell'che in questa stagione, complice l'eliminazione dall'Europa League, non sta trovando molto spazio con Hateboer e Gosens titolari sulle corsie. Secondo il 'Corriere dello Sport' il suo agente starebbe cercando una nuova sistemazione e ci sarebbe stato un contatto con la dirigenza biancoceleste. L'Atalanta, che nel 2017 lo ha pagato 6 milioni di euro, difficilmente lo svenderà.