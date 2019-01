JUVENTUS TRINCAO / Sarebbe vicina la chiusura dell'affare Trincão in casa Juventus. I bianconeri sembrano aver anticipato la concorrenza e avrebbero fretta di chiudere l'affare già in questa sessione di gennaio per anticipare l'ex Marotta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'agente Jorge Mendes continuerebbe nel lavoro per trovare l'intesa definitiva con lo Sporting Braga, proprietario del cartellino del giovane attaccante. La fumata bianca - si legge su 'Tuttosport' - potrebbe arrivare presto con Trincao che sbarcherebbe a Torino in prestito oneroso (2 milioni) con riscatto fissato a 13 milioni di euro. Il classe '99 verrebbe aggregato subito alla prima squadra, ma sarebbe disponibile per essere impiegato anche con l'nel campionato di Serie C.