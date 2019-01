Calciomercato Juventus, Paratici accelera: offerta per Ramsey a gennaio!

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / La Juventus su Aaron Ramsey, ora c'è anche la conferma di Fabio Paratici. Intervistato ieri a Dubai dove sta partecipando al Globe Soccer Awards, il Ds bianconero ha parlato così del centrocampista gallese in scadenza di contratto a fine stagione con l'Arsenal: "Ramsey è un grande giocatore, gioca con una grande squadra e per ora basta così. Va in scadenza e noi siamo attenti alle occasioni, quindi anche a Ramsey. Giocherà nella Juve? Vedremo, ma sicuramente non siamo attenti solo noi al mercato".

Le parti, infatti, stanno mettendo a punto il ricco contratto che il gallese andrà a siglare con la 'Vecchia Signora': si parla di un quinquennale da 6,5 milioni di euro all'anno fissi più diversi bonus corposi ed una commissione da circa 9 milioni di euro per la firma. Ma secondo il 'Corriere dello Sport' lo stesso Paratici sarebbe al lavoro per tentare di anticipare i tempi dello sbarco di Ramsey a Torino, provando a metterlo a disposizione di mister Allegri già a gennaio e non solo per la prossima stagione. L'idea sarebbe quella di offrire all'Arsenal circa 5 milioni di euro come indennizzo per avere Ramsey sei mesi prima della naturale scadenza del contratto, forti di un accordo ormai imminente col giocatore.

