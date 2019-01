JUVENTUS ROMERO STURARO / La Juventus lavora al colpo Cristian Romero per la difesa. Il club bianconero vorrebbe anticipare la concorrenza delle antagoniste al cartellino del giovane difensore del Genoa, prima fra tutte l'Inter dell'ex Marotta.

Il Ds Paratici - scrive 'Tuttosport' - potrebbe mettere sul piatto come 'acconto' il cartellino di Stefano, che dopo il rientro dallo Sporting Club Portugal sembra destinato a lasciare Torino per far ritorno proprio in Liguria sponda rossoblu. Il classe '98 argentino avrebbe una valutazione complessiva vicina ai 25 milioni di euro.