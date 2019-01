CALCIOMERCATO NAPOLI ROG HYSAJ DIAWARA / Tre calciatori 'in bilico' in casa Napoli. Nonostante le rassicurazioni di Carlo Ancelotti ("a gennaio non venderemo nessuno"), gli azzurri si interrogano sul futuro di alcuni elementi. A centrocampo Rog e Diawara sono i due talenti che hanno trovato meno spazio nella stagione in corso. Così, in vista del mercato di gennaio, che proprio oggi inizia in maniera ufficiale, potrebbero aprirsi alcune opportunità per la cessione. Il primo, accostato a Cagliari e Parma, fa gola anche al Bologna, alla ricerca di rinforzi in quella zona del campo: cederlo per sei mesi in prestito, in club che possano dargli più garanzie da titolare, potrebbe finalmente garantirgli una crescita costante.

Calciomercato Napoli, Hysaj non più 'titolarissimo': Chelsea alla finestra

Discorso simile per Diawara, accostato principalmente a Fiorentina e Milan . Classe 1997, dopo una prima stagione positiva in azzurro, già dall'anno scorso ha mostrato alcune pecche che lo hanno fatto regredire nella scala delle preferenze die Ancelotti. Tuttavia, ilmedita anche una 'cessione eccellente': clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Lontano dal rinnovo e non più titolare fisso nella squadra di Ancelotti, Elseid Hysaj medita sul suo futuro. Nelle ultime quattro gare di campionato, solo una volta (contro la Spal) è sceso in campo, circostanza mai capitata negli anni precedenti con gli azzurri. Su di lui è tornato in pressing il Chelsea, che ha l'obiettivo di abbassare la cifra dei 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Contatti già avviati tra i due club, nonostante il Napoli sembri poco propenso a privarsene già a gennaio.

