JUVENTUS PARATICI DE LIGT / De ligt rimane in cima alla lista della spesa della Juventus per ringiovanire e rinforzare ulteriormente la difesa di Massimiliano Allegri. Fabio Paratici non nasconde l'interesse per il baby centrale dell'Ajax: "Lo monitoriamo, è fortissimo. Uno dei migliori profili del suo ruolo anche considerando la giovane età", le parole del capo area sport bianconero come riporta 'Tuttosport'.

Paratici fa il punto anche in uscita: "I nostri centrali hanno esperienza da vendere e noi li vogliamo confermare tutti. Cercheremo di mantenere tutti i giocatori della rosa, poi è chiaro: se dovesse andare via qualcuno sarebbe immediatamente rimpiazzato. Anzi, prima identificheremo il sostituto e poi lasceremo partire l'interessato. Ma ripeto: io proprio non vorrei cedere nessuno".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui