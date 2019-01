CALCIOMERCATO MILAN KESSIE / Risuonano forti le sirene cinesi che potrebbero cambiare le carte in tavola per il calciomercato Milan di gennaio.

Dall'estremo oriente, infatti, è partita decisa l'offensiva di diversi club che stanno puntando alcune pedine dello scacchiere di Gennaro Gattuso, e non sono soltanto esuberi pronti all'addio. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Come riferisce il 'Corriere dello Sport', infatti, il corteggiamento più serrato si è registrato su Franck Kessie, con il BeijingGuoan che da settimane starebbe bussando a Casa Milan per il centrocampista ivoriano mettendo sul piatto tanti milioni per il Milan ed un ingaggio 'monstre' per il giocatore. Al momento, però, la tentazione sarebbe stata respinta con Leonardo che lo reputa incedibile. Diversa, invece, la situazione per Fabio Borini che ha ormai un accordo con lo Shenzhen e attende la fumata bianca tra le società (i rossoneri vogliono incassare circa 8 milioni mettendo a bilancio una plusvalenza) e per Cristian Zapata, che sta avendo spazio ma è in scadenza di contratto e un'esperienza all'estero con un ingaggio importante può convincerlo.

