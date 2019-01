CALCIOMERCATO ROMA PULGAR DE PAUL MONCHI / Grandi manovre a centrocampo per la Roma, concentrata nella ricerca di un rinforzo pronto all'uso da gennaio per la seconda parte di stagione ed un nuovo colpo in vista dell'estate, che va pianificato e preparato per tempo viste le cifre e la concorrenza forte ed agguerrita. Si muove secondo queste due direttrici, quindi, il Ds giallorosso Monchi che secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' si sarebbe attivato sulle tracce di Rodrigo DePaul dopo averlo a lungo seguito. Trequartista classe '94 pagato dall'Udinese 3 milioni di euro nel 2016, ora ne vale circa 30 per i friulani che hanno annunciato l'intenzione di non privarsi del suo gioiello durante la finestra invernale. Troppo importante per perderlo nella volata salvezza, troppo in vetrina per pensare che la prossima non sarà l'estate dell'addio.

Calciomercato Roma, le ultime su Dendoncker, Pulgar e gli altri

(ma non solo) sono già uscite allo scoperto, la dirigenza romanista ci sta lavorando soprattutto alla luce del flop Pastore. Per le ultime notizie sui trasferimenti delle squadre di Serie A---> clicca qui!

Ma come detto, un rinforzo a centrocampo serve subito e per De Paul la strada è più che in salita. Occhio quindi agli altri nomi sul taccuino giallorosso. Su Dendoncker si sarebbe registrata una frenata con l'Anderlecht che punterebbe a cederlo a titolo definitivo dopo averlo prestito al Wolverhampton, mentre restano vive le ipotesi Weigl, Sander Berge del Genk e Razvan Marin dello Standard Liegi. Ipotesi che intrigano, ma che arriverebbero dall'estero e nelle valutazioni va inserito anche il periodo di adattamento necessario nel nuovo campionato. Per cui particolare attenzione va prestata ai profili già in Serie A, con Pulgar che al momento non rinnova col Bologna ed è un nome caldo, mentre per il quotidiano romano sarebbero iniziate valutazioni anche su Meité del Torino.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui