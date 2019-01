Calciomercato Milan, un nome in pole per il centrocampo

CALCIOMERCATO MILAN SASSUOLO SENSI / Prosegue la ricerca di un centrocampista da parte del Milan. Per il mercato di gennaio, che apre proprio oggi, i rossoneri, riporta la 'Gazzetta dello Sport', avrebbero messo Stefano Sensi in cima alla lista dei desideri per la linea mediana.

Il talento deltrova il favore di società e tecnico, avendo le caratteristiche giuste per inserirsi nei dettami tattici. La formula dell'eventuale accordo potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, coi neroverdi che potrebbero chiedere il giovanecome parziale contropartita.