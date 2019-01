Calciomercato Juventus, si attende un sì per Ramsey: le cifre dell'affare

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Juventus al lavoro per il colpo Ramsey. Nonostante la folta concorrenza in Italia (Inter su tutte) e all'estero (PSG in primis), i bianconeri sembrano in netto vantaggio, forti di un progetto ormai riconosciuto in ambito internazionale.

Così, nei prossimi mesi si attende il sì del calciatore, che a fine stagione si libererà a costo zero dall'. L'offerta dei bianconeri, del resto, è molto importante. Nell'eventuale quinquennale da 6,5 milioni di euro netti a stagione, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sono previsti alcuni bonus significativi: 500mila euro in più segioca il 50 per cento delle partite, mentre il totale sale di un altro milione se riesce a disputare il 70 per cento delle gare. A ciò vanno aggiunte le commissioni 'd’ingresso' da 9 milioni di euro.