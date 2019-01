Calciomercato, duello Inter-Napoli: Barella ha deciso!

CALCIOMERCATO INTER NAPOLI CAGLIARI BARELLA / Tutti pazzi per Nicolò Barella, talento del Cagliari classe 1997. Seguito dalle migliori società straniere, il centrocampista in Italia fa gola specialmente a Inter e Napoli, che in vista della prossima estate potrebbero dare vita a un acceso duello di calciomercato. Tuttavia, riporta la 'Gazzetta dello Sport', il calciatore avrebbe già espresso il suo gradimento. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti sulla tua squadra del cuore.

Barella sarebbe infatti più attratto dall'opzione nerazzurra, nonostante sia stato il Napoli il club a muoversi con più velocità, offrendo 20 milioni di euro più Ounas e Rog per convincere Giulini, che chiede invece una cifra vicina ai 50 milioni. L'Inter, dal canto suo, avrebbe già imbastito trattative nella scorsa sessione di mercato inserendo nei pacchetti giocatori per diminuire l’esborso economico: si valuta, infatti, l'inserimento di Emmers o Karamoh nell'eventuale affare. Tuttavia, nonostante l'uscita dai paletti del Fair Play Finanziario, per concretizzare il colpo Barella la società lombarda potrebbe necessitare di almeno una cessione importante.

Cinquanta milioni sono una cifra importante, ma non spaventa le pretendenti.

Cinquanta milioni sono una cifra importante, ma non spaventa le pretendenti.

E lo sprint è partito: in prima fila, in Italia, ci sono Inter e Napoli. Con i nerazzurri che sarebbero in vantaggio nel gradimento del giocatore. Il club sardo sa che in italia dovrebbe accettare soluzioni «miste»: non solo cash, ma anche pedine di scambio, purché compatibili con il progetto tecnico e con gli standard economici. La prima offerta «vera» è arrivata dal Napoli: 20 milioni più Ounas e Rog, due elementi di qualità ma dall'utilizzo limitato in azzurro, valutati 25 milioni complessivi. Giulini ha preso nota, l'offerta è interessante ma non ancora soddisfacente. Barella, pur tentato da una piazza come Napoli e dalla possibilità di lavorare con un tecnico come Ancelotti, sarebbe rimasto in attesa di probabili rilanci. Di chi? Dell'Inter, in primis. Il giocatore rientrerebbe perfettamente nella politica «giovani e italiani» che ispirerà il prossimo mercato del club di Zhang (che pure ammetterà eccezioni). Il suo procuratore è Alessandro Beltrami, lo stesso di Radja Nainggolan, il che ha fatto sì che il dossier Barella sia già finito sul tavolo del d.s. Ausilio dalla scorsa estate, quando si perfezionò l'acquisto del Ninja.

L’Inter ha già imbastito nella scorsa sessione di mercato trattative inserendo nei pacchetti giocatori per diminuire l’esborso «cash». Il Cagliari può essere interessato a giovani talenti che l'inter potrebbe riportare a casa e compatibili con gli standard rossoblù (il più pagato in rosa è Pavoletti, che guadagna 1,2 milioni): profili come quelli di Emmers o Karamoh, solo per fare due esempi, potrebbero inserirsi nella trattativa senza problemi.

