JUVENTUS KEAN LEEDS / Nonostante la chiusura alla cessione del Ds Paratici, Moise Kean continua ad essere corteggiato in Italia e all’estero nell’eventualità di una possibile dipartita dalla Juventus.

L’ultimo in ordine di tempo riguarda l’interesse per il baby attaccante da parte delUnited come scrive il 'Mirror'. Il club inglese di Championship vorrebbe prelevare il classe 2000 con la formula del prestito fino al termine della stagione. Kean ha totalizzato finora solo una presenza (in campionato contro il Bologna) quest’anno con la maglia bianconera.