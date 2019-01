Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CHELSEA WILLIAN / Tegola per ile MaurizioNel corso del primo tempo del match di Premier League contro il, i 'Blues' hanno dovuto rinunciare per infortunio a. Problema muscolare nel corso del primo tempo per l'attaccante brasiliano, sostituito da Loftus-Cheek. Il ko di Willian si aggiunge a quello diin casa Chelsea.