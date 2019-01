JUVENTUS ZIDANE KROOS / Dalla Spagna insistono su un possibile approdo di Zinedine Zidane sulla panchina della Juventus. In caso di divorzio a fine stagione con Massimiliano Allegri, stando a 'Don Balon' l'ex tecnico del Real Madrid resterebbe il candidato principale a succedere al mister livornese al timone dei campioni d'Italia.

'Zizou' avrebbe la benedizione di Cristiano Ronaldo dopo i trionfi ottenuti al Real, con l'ex fantasista che potrebbe essere la mossa decisiva per convincere Marcelo ad approdare in bianconero. Oltre al terzino brasiliano anche Kroos potrebbe seguire Zidane a Torino. Il centrocampista tedesco nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza anche all'Inter.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui