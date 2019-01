CALCIOMERCATO MILAN GABBIADINI / Il Milan è sempre alla ricerca di un attaccante che possa rafforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Gattuso. Tra i nomi fatti in questi giorni c'è anche quello di Manolo Gabbiadini. Un profilo, accostato ai rossoneri, che non sembra però essere proprio quello adatto alle esigenze del tecnico, che vorrebbe un calciatore capace di giocare sia seconda punta che esterno sinistro. Gabbiadini e il Milan, dunque, non sono vicini come si potesse pensare.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'attaccante italiano se dovesse lasciare ilcon molta probabilità non tornerebbe in patria ma continuerebbe a giocare all'estero: come anticipato da Calciomercato.it, la pista per Gabbiadini da seguire è quella che lo porta in Spagna al Betis . Per restare aggiornato con tutte le news sul Milan e non solo CLICCA QUI . Un profilo che di certo farebbe più comodo al Milan è quello di Carrasco.