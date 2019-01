CALCIOMERCATO ROMA SAMPDORIA DEFREL / Roma e Sampdoria lavorano alla cessione di Defrel già in questa sessione di calciomercato. L'attaccante, ancora di proprietà dei giallorossi, si è messo subito in mostra in questa stagione con un avvio davvero scoppiettante tanto da finire nel mirino di diversi club inglesi.

L'ex Sassuolo piace parecchio ae proprio la squadra disembra essere in vantaggio. Un addio già programmato per giugno che le offerte arrivate dalla Premier League potrebbero anticipare. Per restare aggiornato con tutte le news sul mercato. A beneficiare di questo addio in casa Sampdoria sarebbe certamente Caprari, sempre più punto centrale del progetto blucerchiato.