CALCIOMERCATO ROMA SAMPDORIA DEFREL / Roma e Sampdoria ragionano alla cessione di Defrel già in questa sessione di calciomercato. L'attaccante, ancora di proprietà dei giallorossi, si è messo subito in mostra in questa stagione con un avvio davvero scoppiettante tanto da finire nel mirino di diversi club inglesi. L'ex Sassuolo piace parecchio a West Ham, Watford e Fulham e proprio la squadra di Ranieri sembra essere in vantaggio. Un addio già programmato per giugno che le offerte arrivate dalla Premier League potrebbero anticipare.

Per restare aggiornato con tutte le news sul mercato CLICCA QUI . L'ipotesi iniziale della Sampdoria, come raccolto da Calciomercato.it , era, infatti quella di vendere Defrel il prossimo giugno a cifre vicine ai 20 milioni di euro, riscattandolo dalla Roma a circa 13-14 milioni. Se dovesse essere ceduto a gennaio, i blucerchiati dovrebbero anticipare il riscatto dai giallorossi, e incassare qualche milione meno (circa 16-18). Al momento la Sampdoria è intenzionata a seguire la prima linea, aspettando l'estate ma il pressing prosegue...

