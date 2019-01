MILAN INFORTUNIO BIGLIA RECUPERO CONTI / Il calciomercato aprirà ufficialmente domani e il Milan potrà depositare il contratto di Paquetà che lo renderà a tutti gli effetti un calciatore dei rossoneri. Gattuso potrà contare sul brasiliano fin dal primo allenamento ma a gennaio il tecnico è pronto a riabbracciare un altro importante 'acquisto'.

Come riporta gazzetta.it, Biglia è ormai pronto a rientrare in gruppo. L'argentino sta smaltendo il brutto infortunio e a fine gennaio potrebbe mettersi a disposizione di Gattuso, che è pronto a puntare con forza anche su. Il terzino è da un paio di mesi che è tornato a disposizione ma gennaio sarà il suo mese. Poi sarà la volta di, che i tifosi non hanno praticamente mai visto in azione. Forze fresche per un Milan che finalmente schiaccia via l'emergenza.