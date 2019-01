MONACO FABREGAS HENRY /Cesc Fabregas sembra sempre più lontano dal Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista spagnolo è molto vicino al, ma lo spagnolo non sembra essere l'unico obiettivo del club del principato, disperatamente alla ricerca di rinforzi per togliersi dalle basse zone di classifica attualmente occupate. Oltre asi punta ad un altro giocatore di grande esperienza, come riporta l'emittente francese 'Rmc Sport': il brasiliano, difensore dello. Altro nome sulla lista dei monegaschi sarebbe poi Marcosdello