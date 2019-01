CALCIOMERCATO JUVENTUS CHELSEA HUDSON-ODOI/ Classe 2000, Callum Hudson-Odoi è uno degli attaccanti più talentuosi del Chelsea e della Premier League. In questa stagione sotto la guida di Maurizio Sarri, l'originario di Londra con origini ghanesi ha totalizzato 4 presenze in Europa League mettendo a segno una rete e siglando un assist per i suoi compagni.

Su di lui, stando a quanto riportato da 'SkySportsNews', sarebbe forte l'interesse del Bayern Monaco, club sempre vigile sui talenti in crescita, e non solo. Per le ultime notizie sul calciomercato dei bianconeri---> clicca qui!

I bavaresi non sono infatti l'unica squadra sulle sue tracce. Sempre secondo i media inglesi, anche il Red Bull Lipsia e la Juventus starebbero seguendo con molta attenzione Hudson-Odoi, vista anche la durata del suo contratto. L'attaccante dei Blues infatti, la prossima stagione andrà in scadenza di contratto.

