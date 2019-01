Siviglia-Atletico Madrid streaming e diretta tv: ecco dove vederla

SIVIGLIA ATLETICO MADRID STREAMING / Domenica 6 gennaio 2019 si sfideranno Siviglia e Atletico Madrid nella sfida valida per la diciottesima giornata della Liga 2018/19. Il match avrà luogo alle ore 16:15 presso lo stadio Sanchez Pizjuàn di Siviglia. Le squadre che si affronteranno occupare rispettivamente il secondo e il terzo posto in classifica e sono divise da sole due lunghezze. Una vittoria o una sconfitta per entrambe le compagini quindi, potrebbe essere decisiva.

Sulla carta i Colchoneros di Simeone sono favoriti per la maggior qualità del proprio organico, ma il Siviglia di quest'anno sta convincendo tutti a suon di vittorie, come dimostra la confortante classifica raggiunta al giro di boa di questo campionato. La partita dunque, si preannuncia dall'alto tasso di spettacolo e promette grandi cose. Vietato mancare!

Di seguito, tutte le informazioni utili per sapere dove vedere la diretta streaming di Siviglia Atletico Madrid

Dove vedere Siviglia Atletico Madrid in tv

La sfida tra Siviglia e Atletico Madrid sarà visibile in chiaro su DAZN, dall'app disponibile per gli smart tv.

Dove vedere Siviglia Atletico Madrid in streaming

Anche in questo caso, la partita sarà visibile in esclusiva sui canali DAZN.

Guglielmo Gatto

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui